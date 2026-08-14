Prabowo Banggakan Kerja Kerasnya, Sebut Banyak Menteri Tumbang

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa anak buahnya alias jajaran menteri bekerja sangat keras selama 21 bulan.

Bahkan, Prabowo mengatakan bahwa para menteri hingga harus masuk rumah sakit karena kerja keras itu.

Hal itu dia katakan saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan DPR/MPR/DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8).

Mulanya dia bilang bahwa dalam waktu kurang dari 2 tahun, pemerintahannya telah membuktikan keberanian mengambil keputusan, kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong-royong seluruh unsur bangsa.

“Saya mengatakan, kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” ucap Prabowo.

Dia mengeklaim, sebagian masalah-masalah telah berpuluh tahun tidak bisa diselesaikan.

“Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit, ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean,” kata dia.

Walau begitu, di sisa masa jabatannya, yakni tiga tahun ini, Prabowo berjanji memberikan lebih banyak waktu istirahat untuk anak buahnya.