Prabowo Bawa Oleh-Oleh dari Rusia dan Prancis

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air pada hari ini seusai kunjungan kenegaraan ke Rusia dan Prancis, Rabu.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden membawa pulang berbagai kesepakatan kemitraan strategis.

"Tiba di tanah air, Presiden Prabowo membawa pulang oleh-oleh berbagai kesepakatan strategis," ujar Teddy, Rabu.

Teddy mengatakan di Moskow, Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin negara menegaskan peningkatan kerja sama terkait pasokan energi nasional jangka panjang, termasuk cadangan minyak mentah dan LPG.

Presiden Prabowo juga menugaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menemui utusan khusus Presiden Putin dan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev guna pembahasan lanjutan secara lebih detail kerja sama tersebut di Moskow.

Sementara itu di Paris, Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membahas peningkatan kerja sama di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang.

Seskab menyatakan, kunjungan ke dua negara tersebut menghasilkan capaian konkret bagi Indonesia, mengingat keduanya merupakan negara besar dengan sumber daya melimpah serta memiliki peran penting di tingkat global.