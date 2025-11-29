menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Prabowo Bela Guru: Orang Tua! Kalau Guru Keras, Jangan-jangan Anakmu yang Nakal

Prabowo Bela Guru: Orang Tua! Kalau Guru Keras, Jangan-jangan Anakmu yang Nakal

Prabowo Bela Guru: Orang Tua! Kalau Guru Keras, Jangan-jangan Anakmu yang Nakal
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pembelaan tegas terhadap profesi guru. Foto: Humas Kemendikdasmen

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pembelaan tegas terhadap profesi guru.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyampaikan pesan tegas kepada seluruh orang tua.

Jika seorang guru bersikap keras, jangan langsung menyalahkan guru, tetapi bisa jadi justru anak yang perlu dibina.

"Hai orang tua, kalau guru itu keras, jangan-jangan anakmu yang nakal. Benar. Kalau anak nakal terus dibiarkan nakal, dia nggak bisa jadi orang baik," ucap Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo pada acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (28/11).

Prabowo menekankan peran besar mereka sebagai fondasi pembangunan bangsa dan secara tegas meminta dukungan penuh dari orang tua.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa ketegasan guru bukan sesuatu yang harus dicurigai, melainkan bagian dari proses pendidikan karakter.

Dia menyoroti fenomena murid yang berani melawan, bahkan membanting pintu ketika ditegur guru.

