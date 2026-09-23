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Prabowo Bentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama

Prabowo Bentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama
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Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) di Istana Negara, pada Rabu (23/9). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama.

Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.

Pembentukan Direktorat Jenderal baru tersebut secara khusus untuk mewadahi urusan pesantren.

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Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah bakal memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan dan perkembangan pondok pesantren di Indonesia.

“Alhamdulillah Bapak Presiden baru saja mengeluarkan SK tentang keberadaan satu direktorat baru di bawah Kementerian Agama untuk mewadahi secara khusus penduduk pesantren yang dikenal dengan Dirjen Pesantren,” ujar Nasaruddin.

Nasaruddin menjelaskan bahwa empat hari sebelumnya telah melantik Direktur Jenderal Pesantren sebagai pejabat yang akan memimpin lembaga baru tersebut.

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“Jadi, ini suatu lembaga baru di Kementerian Agama. Tadinya pesantren itu hanya subordinasi dari pendidikan Islam, sekarang menjadi direktorat tersendiri,” kata dia.

Dia mengapresiasi kepada Prabowo atas pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren dan pembentukan ini diharapkan dapat memperkuat perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren.

Presiden Prabowo Subianto membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama.

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