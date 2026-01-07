Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra-Aceh
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hal itu diputuskan dalam agenda retret Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, pada Selasa (6/1).
“Dan beliau menunjuk Bapak Tito Karnavian Mendagri sebagai Ketua Satgas yang didampingi Wakil Ketua Satgas Bapak Richard Tampubolon,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dewan Pengarah Satgas akan diketuai oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.
Prioritas pertama tugas satgas segera membangun sebanyak banyaknya hunian untuk warga terdampak bencana.
“Bagi saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian,” kata dia.
Prasetyo menuturkan bahwa hampir seluruh kementerian telah memberikan bantuan termasuk membangun hunian untuk masyarakat terdampak.
“Kepolisian ikut membangun hunian, kemudian PU juga sudah merencanakan berdasarkan data rekap yang sudah diterima, baik yang rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat penanganannya tersendiri,” jelasnya.
