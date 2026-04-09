Prabowo Berapi-api Bicara Target Indonesia Bisa Memproduksi Sedan Listrik Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu memproduksi mobil jenis sedan listrik secara massal pada 2028.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan niaga listrik milik PT. VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (9/4) seperti dikutip dari rilis resmi Istana.

Prabowo yakin target tersebut dapat tercapai, mengingat kemampuan Indonesia yang kini sudah memproduksi kendaraan niaga ramah lingkungan.

“Jadi, hari ini, saya sangat gembira, saya sangat bangga, kita sekarang di Indonesia punya kemampuan untuk produksi bus dan truk listrik. Ini sangat-sangat penting,” ujar Prabowo.

“Memang rencana kita, saya berharap pada 2028, kita akan produksi besar-besaran mobil sedan bertenaga listrik,” lanjutnya.

Prabowo menilai capaian industri saat ini menjadi fondasi penting menuju target dalam mendukung swasembada energi.

Indonesia kini tidak lagi sebagai konsumen, melainkan sudah memasuki fase sebagai produsen dengan memproduksi kendaraan listrik skala besar.

“Jadi, sekarang sudah ada bus listrik, truk listrik, dan kemampuannya juga cukup besar. Membanggakan!" kata dia.