menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Prabowo Bercerita Pernah Dibantu Bu Mega, Lalu Menoleh ke Puan

Prabowo Bercerita Pernah Dibantu Bu Mega, Lalu Menoleh ke Puan

Prabowo Bercerita Pernah Dibantu Bu Mega, Lalu Menoleh ke Puan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka (kiri) menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5). DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda antara lain penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal oleh Presiden Prabowo. Foto : Ricardo

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku pernah dibantu oleh Presiden Kelima RI cum Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dari segi ekonomi.

Bantuan itu salah satunya pada masa-masa Prabowo belum berkuasa dan tidak berada di dalam pemerintahan.

Prabowo Bercerita Pernah Dibantu Bu Mega, Lalu Menoleh ke PuanPresiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5). DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda antara lain penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal oleh Presiden Prabowo.

Baca Juga:

Prabowo menceritakan itu dalam bagian penghujung pidatonya saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dia bercerita bahwa Megawati ketika itu menjabat Presiden Ke-5 RI, memberikan instruksi kepada jajarannya agar tidak menghambat usaha Prabowo untuk ikut tender pemerintah.

"Waktu saya enggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi," kata Prabowo seraya menoleh ke arah Ketua DPR RI Puan Maharani, yang merupakan putri Megawati.

Baca Juga:

"Saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa waktu itu alias lontang-lantunglah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan: Kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan!" lanjut Prabowo.

Oleh karena itu, sikap Megawati yang demikian pun diteladani oleh Prabowo yang saat ini menjabat Presiden kedelapan RI.

Presiden Prabowo Subianto mengaku pernah dibantu oleh Presiden Kelima RI cum Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dari segi ekonomi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI