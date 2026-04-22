Prabowo Berencana Kirim WNI Ikut Program Kosmonot di Rusia

Prabowo Berencana Kirim WNI Ikut Program Kosmonot di Rusia

Prabowo Berencana Kirim WNI Ikut Program Kosmonot di Rusia
Menlu Sugiono (jas hitam) di Gedung Bina Graha, Istana Negara, pada Rabu (22/4). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti program kosmonot di Rusia.

WNI yang akan dikirim mengikuti program itu ialah yang memiliki kemampuan dan skill terbaik berkaitan dengan ruang angkasa.

Menurut Menteri Luar Negeri RI Sugiono, hal tersebut dibahas Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Rusia Vladimir Putin saat kunjungan ke Rusia beberapa waktu lalu.

“Pak Presiden juga menyampaikan kemungkinan untuk Indonesia mengirimkan orang-orang terpilih dan terbaik untuk bisa mengikuti program kosmonotnya Rusia,” ucap Sugiono di Gedung Bina Graha, Istana Negara, Rabu (22/4).

Menurut dia, Presiden Prabowo ingin Indonesia untuk bisa terlibat dalam program unggulan seperti itu.

“Ini merupakan satu parameter, suatu negara yang memiliki keunggulan dan teknologi yang bisa mengirimkan alat ke orbit,” ungkapnya.

Prabowo pun percaya warga negara Indonesia bisa terlibat untuk mengikuti program dari Rusia.

“Pak Presiden menyampaikan kemungkinan orang-orang Indonesia untuk bisa menjalankan program kosmonot tersebut,” tuturnya.

