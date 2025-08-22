Prabowo Berharap Sekolah Rakyat Bisa Membantu Memutus Rantai Kemiskinan di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran pendidikan dalam mengangkat masyarakat dari jurang kemiskinan.

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/8).

Menurut dia, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui generasi penerus bangsa.

Dia mengingatkan bahwa guru dan kepala sekolah memiliki peran penting dalam menyiapkan anak-anak agar kelak dapat mengangkat keluarganya dari keterbatasan.

“Sekolah Rakyat menyiapkan generasi untuk memutus rantai kemiskinan. Nanti mereka akan kembali dan mereka yang angkat orang tua mereka keluar dari kemiskinan,” ucap Prabowo.

Prabowo menuturkan langkah itu sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa yang menginginkan kemerdekaan sejati tidak hanya dari penjajahan, tetapi juga dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan.

Pendidikan, lanjutnya, menjadi jalan utama untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hasil kekayaan bangsa.

Prabowo menegaskan pemerintah telah bekerja keras menghadirkan Sekolah Rakyat dalam waktu singkat.