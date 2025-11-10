Prabowo Beri Gelar Pahlawan Nasional kepada 10 Tokoh: Gus Dur, Soeharto, hingga Marsinah
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11).
Pemberian gelar itu diselenggarakan dalam acara “Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025”.
Pemberian gelar pahlawan nasional itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116 TK Tahun 20265 Tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
10 nama pahlawan nasional itu sebagai berikut:
1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid dari Provinsi Jawa Timur;
2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah;
3. Almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur;
4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat;
Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh. Ada Gus Dur, Soeharto, hingga Marsinah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemberian Gelar Pahlawan Pada Soeharto Didominasi Percakapan Positif di Medsos
- Soeharto Jadi Kandidat Pahlawan Nasional karena Pernah...
- Prabowo Bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Soeharto Masuk
- Sultan Salahuddin Bukan Sekadar Raja, Bung Karno Sampai Datang ke Bima
- Pasien Prabowo
- Buat yang Menolak Soeharto Jadi Pahlawan, Coba Simak Kata AHY