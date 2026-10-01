Prabowo Beri Jabatan KSP kepada Eks Kapolri Listyo
jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan Dudung Abdurachman, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10).
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105P 2026 Tentang Pengaangkatan Kepala Staf Kepresidenan.
Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Listyo.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.
Selanjutnya, Listyo menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo.(Dit/JPNN)
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Presiden Prabowo Subianto melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Dudung Abdurrachman
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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