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Prabowo Beri Jabatan KSP kepada Eks Kapolri Listyo

Prabowo Beri Jabatan KSP kepada Eks Kapolri Listyo
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Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan Dudung Abdurachman, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105P 2026 Tentang Pengaangkatan Kepala Staf Kepresidenan.

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Listyo.

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“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Selanjutnya, Listyo menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo.(Dit/JPNN)

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Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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