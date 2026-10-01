Prabowo Beri Jabatan KSP kepada Eks Kapolri Listyo

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan Dudung Abdurachman, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105P 2026 Tentang Pengaangkatan Kepala Staf Kepresidenan.

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Listyo.

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“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Selanjutnya, Listyo menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo.(Dit/JPNN)



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