Prabowo Beri Penghargaan Adhi Makayasa Kepada Empat Perwira TNI-Polri

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan Adhi Makayasa terhadap empat perwira terbaik TNI-Polri lulusan 2026.

Adhi Makayasa merupakan penghargaan tertinggi bagi taruna atau taruni yang meraih prestasi terbaik dalam bidang akademik, kepribadian, mental, jasmani, dan kepemimpinan selama menempuh pendidikan.

Penghargaan itu diberikan Prabowo saat pelantikan 1.177 perwira lulusan Angkatan Militer dan Akademi Kepolisian Istana Merdeka pada Rabu (22/7).

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Prabowo menyematkan langsung tanda penghargaan di pundak empat perwira TNI-Polri.

Keempatnya juga mendapatkan kenaikan pangkat. Untuk perwira remaja TNI, pangkat mereka naik dari Sermatar menjadi Letnan Dua (Letda). Sementara itu, lulusan Akpol mendapat pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda).

Berikut nama-nama perwira remaja TNI-Polri tahun 2016 penerima penghargaan Adhi Makayasa:

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1. Akademi Militer: Letnan Dua Calvin Tidar Sakti

2. Akademi Angkatan Laut: Letnan Dua M. Rizqi Wira Utama