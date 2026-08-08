Prabowo Beri Rapor Memuaskan untuk Kinerja Bahlil Lahadalia

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan rapor memuaskan untuk kinerja Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadali yang juga menjabat ketua umum Partai Golkar.

Prabowo menilai bahwa kinerja Bahlil Lahadalia selama hampir dua tahun di pemerintahnnya, layak mendapatkan predikat memuaskan.

“Saya terus menilai pekerjaan Beliau, dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih rapor memuaskan,” ucap Prabowo saat menghadiri peluncuran buku Sepuluh Karya Nyata untuk Negeri, sekaligus perayaan ulang tahun ke-50 Bahlil Lahadalia di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).

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Meski demikian, Prabowo mengaku bukan tipe pemimpin yang mudah memberikan nilai tinggi kepada para anak buahnya. Dia menuturkan nilai sempurna hanya pantas diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Orang yang bekerja sama saya lama tahu bahwa saya ini termasuk susah kasih nilai. Karena apa? Seratus itu milik Yang Mahakuasa,” ungkapnya.

Prabowo kemudian berkelakar bahwa nilai 99 adalah milik presiden Republik Indonesia, sedangkan nilai berikutnya secara berurutan dimiliki lembaga-lembaga negara dan pimpinan partai.

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Oleh karena itu, ujar Prabowo, seorang menteri yang memperoleh nilai di kisaran 88 hingga 89, sudah tergolong memiliki kinerja sangat baik.

“Kalau menteri dapat nilai 88-89, oke, memuaskanlah,” kata Prabowo.