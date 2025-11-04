Prabowo Beri Subsidi 60 Persen untuk Tarif Tiket Kereta Khusus Pedagang dan Petani

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menyubsidi tarif kereta khusus petani dan pedagang sebesar 60 persen.

Prabowo mengatakan hal itu seusai meninjau langsung gerbong khusus untuk petani dan pedagang di Stasiun Tanah Abang.

"Kalau untuk petani dan pedagang, disubsidi 60 persen. Barangnya tidak bayar,” ujar Prabowo pada Selasa (4/11).

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun menyebukan dirinya telah mengecek seluruh fasilitas yang dikhususkan untuk petani dan pedagang itu.

“Barang dagangannya tidak perlu bayar. Kursinya nyamping,” katanya.

Sementara itu, Dirut PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin mengungkapkan bahwa kereta khusus petani dan pedagang akan diluncurkan pada bulan ini.

KAI telah menyediakan delapan unit kereta khusus petani dan pedagang yang akan disatukan pada rangkaian Commuter Line Merak.

Kereta khusus ini akan beroperasi sampai Stasiun Rangkasbitung, sebelum nantinya diperluas hingga ke Stasiun Tanah Abang. (mcr4/jpnn)



