Prabowo Beri Tanda Jasa dan Kehormatan untuk Haji Isam, Apa Kontribusinya?
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada pengusaha Andi Syamsudin Arsyad atau yang akrab disapa Haji Isam.
Tanda jasa dan kehormatan tersebut, yakni Bintang Mahaputera Utama yang diberikan Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (25/8).
Haji Isam disebut berjasa luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
“Beliau membangun kiprah bisnis terutama di bidang pertambangan, batubara, transportasi dan infrastruktur yang membuka banyak lapangan pekerjaan,” ucap pembawa acara.
Selain Haji Isam, ada 140 tokoh lainnya yang menerima tanda jasa dan kehormatan tersebut. Berikut daftarnya:
Daftar penerima Tanda Jasa:
1. Puan Maharani
2. Ahmad Muzani
Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada pengusaha Andi Syamsudin Arsyad atau yang akrab disapa Haji Isam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Lantik Wakil Ketua MA Bidang Yudisial hingga Kepala BNN
- Prabowo Lantik 8 Duta Besar, Termasuk Dubes RI untuk Amerika Serikat
- Prabowo Datangi Kediaman Ma’ruf Amin, Ini yang Dibahas
- Panglima Merah
- Prabowo Temui Ma'ruf Amin, Bahas Kebangsaan dan Arah Pembangunan RI ke Depan
- Publik Meyakini Abolisi & Amnesti Tak Ganggu Harmoni Prabowo–Jokowi