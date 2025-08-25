menu
Prabowo Beri Tanda Jasa dan Kehormatan untuk Haji Isam, Apa Kontribusinya?

Prabowo Beri Tanda Jasa dan Kehormatan untuk Haji Isam, Apa Kontribusinya?
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan kata sambutan dalam acara pemberian Tanda Kehormatan kepada sejumlah tokoh di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Foto: ANTARA/Fathur Rochman

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada pengusaha Andi Syamsudin Arsyad atau yang akrab disapa Haji Isam.

Tanda jasa dan kehormatan tersebut, yakni Bintang Mahaputera Utama yang diberikan Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (25/8).

Haji Isam disebut berjasa luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

“Beliau membangun kiprah bisnis terutama di bidang pertambangan, batubara, transportasi dan infrastruktur yang membuka banyak lapangan pekerjaan,” ucap pembawa acara.

Selain Haji Isam, ada 140 tokoh lainnya yang menerima tanda jasa dan kehormatan tersebut. Berikut daftarnya:

Daftar penerima Tanda Jasa:

1. Puan Maharani

2. Ahmad Muzani

