Prabowo Beri Tanda Jasa dan Kehormatan untuk Haji Isam, Apa Kontribusinya?

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada pengusaha Andi Syamsudin Arsyad atau yang akrab disapa Haji Isam.

Tanda jasa dan kehormatan tersebut, yakni Bintang Mahaputera Utama yang diberikan Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (25/8).

Haji Isam disebut berjasa luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

“Beliau membangun kiprah bisnis terutama di bidang pertambangan, batubara, transportasi dan infrastruktur yang membuka banyak lapangan pekerjaan,” ucap pembawa acara.

Selain Haji Isam, ada 140 tokoh lainnya yang menerima tanda jasa dan kehormatan tersebut. Berikut daftarnya:

Daftar penerima Tanda Jasa:

1. Puan Maharani

2. Ahmad Muzani