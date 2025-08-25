menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Prabowo Beri Tanda Jasa untuk Para Tokoh, dari Jenderal Hoegeng hingga Seskab Teddy

Prabowo Beri Tanda Jasa untuk Para Tokoh, dari Jenderal Hoegeng hingga Seskab Teddy

Prabowo Beri Tanda Jasa untuk Para Tokoh, dari Jenderal Hoegeng hingga Seskab Teddy
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Foto: ANTARA/Fathur Rochman

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada sejumlah tokoh mulai dari pejabat, seniman, hingga pengusaha.

Tanda jasa dan kehormatan tersebut, diserahkan Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (25/8).

Sejumlah nama besar turut mendapat tanda jasa, seperti tokoh intelektual Muslim Indonesia Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, Mantan Kapolri Almarhum Jenderal Hoegeng Imam Santoso, hingga seniman Almarhum Titiek Puspa dan Benyamin Sueb (Bang Ben).

Baca Juga:

“Menganugerahkan tanda kehormatan kepada mereka yang nama, jabatan, dan profesinya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang," ucap Sekretaris Militer Presiden.

Untuk Hoegeng, tanda jasa diberikan di bidang keamanan dan pelayanan masyarakat.

Cak Nun, Titiek Puspa, dan Benyamin Sueb menerima Bintang Mahaputera Nararya adalah tanda kehormatan Bintang Mahaputera kelas V.

Baca Juga:

Berikut tokoh lainnya yang menerima tanda jasa dan kehormatan tersebut:

1. Puan Maharani

Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada sejumlah tokoh mulai dari pejabat, seniman, hingga pengusaha.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI