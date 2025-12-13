Prabowo Berjanji ke Warga Aceh: Ganti Semua Rumah yang Rusak Akibat Bencana
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah dalam memulihkan kehidupan warga pascabenana di Sumatra.
Prabowo memastikan pemerintah segera menyiapkan rumah pengganti untuk warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor.
Presiden menyampaikan itu saat meninjau langsung pengungsian di Bener Meriah, Aceh, Jumat (12/12).
“Kami akan atasi ini bersama dan kami sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah,” kata Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, Prabowo meminta masyarakat bersabar karena semua upaya pemulihan membutuhkan proses yang tidak sebentar.
Prabowo memastikan semua pihak bekerja keras memulihkan kondisi pascabencana.
“Tentunya butuh kesabaran dari bapak-bapak, ibu-Ibu sekalian, karena tidak bisa seketika selesaikan semua itu, ya,” ungkapnya.
Presiden Prabowo meminta maaf karena tak memiliki kesaktian tongkat Nabi Musa AS untuk mengatasi bencana yang saat ini terjadi.
Presiden Prabowo Subianto di hadapan warga Aceh berjanji akan mengganti semua rumah yang rusak akibat bencana.
