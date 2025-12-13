menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Prabowo Berjanji ke Warga Aceh: Ganti Semua Rumah yang Rusak Akibat Bencana

Prabowo Berjanji ke Warga Aceh: Ganti Semua Rumah yang Rusak Akibat Bencana

Prabowo Berjanji ke Warga Aceh: Ganti Semua Rumah yang Rusak Akibat Bencana
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto saat meninjau langsung pengungsian di Bener Meriah, Aceh, pada Jumat (12/12). Foto: Dokumentasi Biro Pers Istana.

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah dalam memulihkan kehidupan warga pascabenana di Sumatra.

Prabowo memastikan pemerintah segera menyiapkan rumah pengganti untuk warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor.

Presiden menyampaikan itu saat meninjau langsung pengungsian di Bener Meriah, Aceh, Jumat (12/12).

Baca Juga:

“Kami akan atasi ini bersama dan kami sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah,” kata Prabowo Subianto. 

Oleh karena itu, Prabowo meminta masyarakat bersabar karena semua upaya pemulihan membutuhkan proses yang tidak sebentar.

Prabowo memastikan semua pihak bekerja keras memulihkan kondisi pascabencana.

Baca Juga:

“Tentunya butuh kesabaran dari bapak-bapak, ibu-Ibu sekalian, karena tidak bisa seketika selesaikan semua itu, ya,” ungkapnya.

Presiden Prabowo meminta maaf karena tak memiliki kesaktian tongkat Nabi Musa AS untuk mengatasi bencana yang saat ini terjadi.

Presiden Prabowo Subianto di hadapan warga Aceh berjanji akan mengganti semua rumah yang rusak akibat bencana.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI