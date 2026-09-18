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Prabowo Berkali-kali Sindir Pakar di Acara PAN, Sampai Pakai Kata Ini

Prabowo Berkali-kali Sindir Pakar di Acara PAN, Sampai Pakai Kata Ini
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Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyindir para pakar ketika berpidato dalam syukuran puncak HUT ke-28 PAN di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).

Momen itu tertuang saat Prabowo mulanya berbicara terkait sumpah membela bangsa dan ingin mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

"Saya ingin membela bangsa saya, untuk melihat suatu saat Indonesia terhormat, rakyat Indonesia sejahtera, tidak ada orang lapar di Indonesia," kata dia dalam pidatonya, Jumat.

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Prabowo mengaku tak ingin rakyat kebingungan ketika ada anak yang sakit, sehingga ingin mewujudkan kesejahteraan bangsa.

"Tidak ada anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah kelaparan. Tidak ada anak Indonesia yang stunting, yang tidak dapat gizi," lanjutnya.

Prabowo mengatakan sumpahnya sebagai Presiden RI bukan mewujudkan bangsa yang lemah dan anak tak mampu bersaing dengan negara asinf.

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"Saya bersumpah untuk melihat Indonesia sejahtera. Itu sumpah saya," ujarnya.

Prabowo lantas dalam pidatonya menyindir secara terang-terangan pakar yang merasa diri mereka hebat, bahkan sampai terlontar kata kasar.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut ada pakar yang kerap melontarkan fitnah, tetapi sudah memaafkan mereka.

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