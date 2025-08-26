Prabowo Berlutut Saat Beri Tanda Jasa untuk Nyak Sandang

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia berupa Bintang Jasa Utama kepada Teungku Nyak Sandang bin Lamudin.

Penganugerahan itu diserahkan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8) siang.

Tanda Kehormatan diberikan sebagai bentuk penghargaan negara atas pengorbanan besar Teungku Nyak Sandang dalam sejarah perjuangan bangsa.

Teungku Nyak Sandang hadir dengan kursi roda. Prabowo kemudian berlutut di hadapan Nyak Sandang untuk mengalungkan dan menyematkan tanda kehormatan.

Saat pembawa acara menyebutkan jasanya dalam pengadaan pesawat pertama Republik Indonesia, Seulawah RI-001, tepuk tangan meriah bergema dari seluruh hadirin.

Hal itu sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan yang diwariskan Nyak Sandang bagi Indonesia.

Dalam catatan sejarah, Teungku Nyak Sandang merupakan sosok penting di balik hadirnya Seulawah RI-001.

Pada usia 23 tahun, dia berinisiatif menjual tanah dan emas miliknya. Dana tersebut, bersama sumbangan masyarakat Aceh lainnya, kemudian diserahkan kepada negara.