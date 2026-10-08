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Prabowo Berseloroh soal Orang Indonesia Timur: Makannya Banyak, Tetapi

Prabowo Berseloroh soal Orang Indonesia Timur: Makannya Banyak, Tetapi
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Presiden Prabowo Subianto di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada Kamis (8/10). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, HALMAHERA TENGAH - Presiden Prabowo Subianto berseloroh mengenai masyarakat Indonesia Timur yang banyak makan.

Hal itu dikatakan Prabowo dalam kunjungannya ke kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Di hadapan para pekerja dan jajaran perusahaan, orang nomor satu di RI itu menyinggung kebiasaan makan para pekerja asal Indonesia Timur.

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Prabowo meminta jajaran perusahaan memperhatikan kebutuhan para pekerja yang mayoritas berasal dari kawasan Indonesia Timur.

“Karyawan saudara sebagian besar orang Indonesia Timur, pasti saudara memahami bahwa jatah makan karyawan saudara harus lebih banyak dari yang lain,” ucap Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra lalu melontarkan candaan mengenai porsi makan masyarakat Indonesia Timur.

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“Karena orang Indonesia Timur makannya banyak. Betul? Betul? Betul?” kata dia.

Dia kemudian mengaitkannya dengan pengalamannya ketika masih berada di lingkungan TNI.

Presiden Prabowo Subianto berseloroh mengenai masyarakat Indonesia Timur yang banyak makan.

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