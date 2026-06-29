Prabowo Bersih-Bersih BUMN: Selamat Tinggal Penggerogot Uang Negara!

jpnn.com - Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil yang semakin nyata.

Konsolidasi ratusan entitas BUMN menjadi organisasi yang lebih ramping, efisien, transparan, dan profesional merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Presiden Prabowo menargetkan proses konsolidasi terus dilanjutkan hingga jumlah BUMN yang semula mencapai lebih dari 1.000 entitas menjadi sekitar 250 perusahaan yang lebih sehat, fokus, efisien, transparan, dan memiliki daya saing global.

Langkah besar ini diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih usaha, memperkuat tata kelola, serta mengoptimalkan kontribusi BUMN bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan tersebut disambut antusias oleh banyak kalangan masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap lahirnya BUMN yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Harapan masyarakat sederhana, yaitu agar setiap rupiah uang negara dikelola secara efisien, bebas dari pemborosan, dan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Arahan Presiden agar transformasi terus dilanjutkan hingga terbentuk BUMN yang sehat, fokus, dan berorientasi pada kepentingan rakyat merupakan komitmen kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.

Efisiensi bukan sekadar penghematan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.