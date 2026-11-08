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Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Ada yang Tak Diundang?

Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Ada yang Tak Diundang?
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Presiden Prabowo Subianto bersama 10 mantan Kapolri beserta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (8/11). Foto: tangkapan layar Kanal Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) beserta di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (8/11).

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga hadir pada pertemuan tersebut.

Persamuhan itu merupakan wujud silaturahmi antara Prabowo dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri pada berbagai periode.

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Dalam video yang diunggah kanal Sekretariat Presiden di YouTube, Presiden Prabowo tampak menyambut kedatangan para tokoh sesepuh Polrinitu.

Prabowo dan para mantan Kapolri saling berjabat tangan sembari menanyakan kabar.

Prabowo terlihat didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

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Adapun kesepuluh mantan Kapolri yang hadir, yakni:

1. Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi;

Prabowo Subianto bertemu 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (8/11). Namun, ada satu orang lagi tak kelihatan.

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