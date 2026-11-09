Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Lihatlah Posisi Duduk Seskab Teddy
jpnn.com - Sekretaris Kabinet Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya tampak hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/111/2026).
Saat itu Prabowo juga didampingi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dan sejumlah pejabat utama Polri.
Ada pula sejumlah pejabat negara, antara lain, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, dan Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Yusuf Jauhari.
Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik lantaran digelar di tengah pengusutan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh dan masyarakat sipil.
Penyadapan itu diduga dilakukan oleh seorang jenderal bintang empat sekaligus mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama beberapa perwira tinggi Polri.
Sebelum pertemuan, Presiden Prabowo menyalami lebih dulu jajaran mantan kapolri saat mereka memasuki ruang pertemuan.
Sebanyak 10 mantan kapolri yang mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo di Hambalang, yaitu Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi; Jenderal Pol. (Purn.) Surojo Bimantoro; Jenderal Pol. (Purn.) Da’i Bachtiar; Jenderal Pol. (Purn.) Sutanto; Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso Danuri.
Kemudian, Jenderal Pol. (Purn.) Timur Pradopo; Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman; Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti; Jenderal Pol. (Purn.) Rusdiharjo; dan Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian.
Seskab Teddy Indra Wijaya tampak hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor. Dia duduk dekat tiang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Menemui 10 Mantan Kapolri, Idham Aziz Tidak Ada
- Syahganda Anggap Oknum Jenderal Penyadap Presiden sebagai Pembangkang Terindikasi Makar
- Prof Jimly Sudah Bicara dengan Jenderal Suyudi soal Reformasi Polri
- Bela Bahlil, Idrus Marham Sebut Said Didu Berkubang di Sensasi Murahan soal Penyadapan
- Soal Motif Penyadapan oleh Jenderal Listyo, Prof Jimly: Apa Betul Mau Membunuh Presiden?
- Komisi III DPR Akan Raker dengan Jenderal Suyudi demi Bahas Skandal LSP Sadap Presiden