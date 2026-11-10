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Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Pengamat Kepolisian Tangkap Pesan Ini, Ternyata...

Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Pengamat Kepolisian Tangkap Pesan Ini, Ternyata...
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Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan yang juga dihadiri sepuluh mantan kapolri di Hambalang. Foto: HO-BPMI Sekretariat Presiden/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menangkap komunikasi simbolis dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan Kapolri di kediaman Kepala Negara, Hambalang, Jawa Barat, Minggu (8/11).

Dia menyebut Prabowo menjadikan pertemuan dengan mantan Kapolri sebagai pesan persoalan terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) tidak mengarah ke institusi.

“Presiden sepertinya hendak memberi pesan dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki legitimasi historis untuk menunjukkan bahwa persoalan yang menimpa seorang mantan Kapolri tidak identik dengan persoalan seluruh institusi Polri,” kata Bambang di Jakarta, Senin (9/11).

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Bambang mengatakan Presiden Prabowo melalui pertemuan itu juga ingin memberikan pesan stabilitas dalam negeri masih terjaga.

Terlebih lagi, kata dia, pertemuan di Hambalang dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra.

“Ini sekaligus pesan bahwa persoalan yang berkembang tidak dipandang semata-mata sebagai konflik internal kepolisian, tetapi telah menjadi persoalan yang menyentuh kewibawaan dan keamanan negara,” terang Bambang.

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Selain itu, dia juga menilai pertemuan Prabowo dan 10 mantan Kapolri menggambarkan posisi kepala negara sebagai pusat koordinasi dan otoritas politik tertinggi dalam pemerintahan.

“Namun, hal ini tidak boleh diterjemahkan sebagai bukti bahwa presiden sedang mengarahkan hasil penyidikan atau menentukan siapa yang bersalah,” jelasnya.

Pengamat menilai pertemuan Prabowo dan sepuluh mantan Kapolri menggambarkan posisi kepala negara sebagai pusat koordinasi.

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