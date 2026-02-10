Prabowo Bertemu Apindo di Hambalang, Ajak Ciptakan Lapangan Kerja Baru di Berbagai Sektor

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Prabowo menyampaikan itu saat menerima sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Apindo di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2).

Pertemuan Prabowo dengan Apindo itu disiarkan oleh Badan Komunikasi Pemerintah RI melalui akun resmi kepresidenan Presiden Republik Indonesia di platform media sosial, Selasa dini hari.

Sebagaimana dikutip dari informasi resmi tersebut, Presiden Prabowo dalam pertemuan itu berdiskusi dengan sejumlah perwakilan asosiasi membahas arah dan prospek dunia usaha ke depan.

Presiden Prabowo, dalam sumber yang sama, mengajak para pengusaha bersama-sama menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, garmen, alas kaki, mebel, sampai dengan makanan dan minuman.

Adapun para pengusaha yang beraudiensi memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan dukungan penuh mereka terhadap visi Presiden Prabowo, di antaranya termasuk program-program pemerintah menghapus kemiskinan, memberikan asupan gizi yang cukup untuk anak-anak, dan menyediakan pendidikan terbaik kepada mereka yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa.

Kelompok pengusaha tersebut juga mendukung kebijakan dan langkah-langkah Presiden Prabowo memperkuat industrialisasi di Indonesia, karena itu diyakini dapat memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara.

Dalam beberapa foto yang dibagikan oleh Badan Komunikasi Presiden dalam akun sosial media Instagram @presidenrepublikindonesia, beberapa pejabat negara turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuannya dengan Apindo.