Prabowo Bertemu Vladimir Putin di Rusia, Bicarakan Hal Sangat Krusial

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia, pada Minggu (12/4) malam.

Kunjungan tersebut untuk memperkuat kerja sama strategis di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bertolak menuju Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Menjelang tengah malam di hari Minggu, 12 April 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia,” ujar Teddy.

Perjalanan menuju Moskow ditempuh selama kurang lebih 12 jam penerbangan non-stop menggunakan maskapai nasional Garuda Indonesia, dengan perkiraan tiba pada Senin pagi waktu setempat.

“Presiden Prabowo dijadwalkan langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Vladimir Putin di siang harinya," kata dia.

Menurut dia, pertemuan antara kedua pemimpin memiliki arti penting di tengah perubahan lanskap global yang dinamis.

“Di tengah dinamika global yang terus berubah, pertemuan ini menjadi sangat krusial,” tuturnya.