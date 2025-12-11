Prabowo Bertemu Vladimir Putin, Ini yang Dibahas

jpnn.com, RUSIA - Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, pada Rabu (10/12).

Pertemuan tersebut menandai penguatan hubungan strategis kedua negara di tengah dinamika geopolitik global yang cepat berubah.

Prabowo tiba di kompleks Kremlin pada siang hari waktu setempat dan disambut oleh jajaran pejabat tinggi Rusia, di antaranya Komandan Utama Kremlin Sergey Udovenko serta Wakil Menteri Luar Negeri Andrey Rudenko.

Putin menyambut Prabowo dengan jabat tangan. Kedua pemimpin tampak berbincang ringan sebelum melanjutkan sesi foto bersama.

Agenda dilanjutkan dengan pertemuan rapat tertutup (tête-à-tête) antara kedua kepala negara.

Pertemuan yang berlangsung intens itu membahas isu-isu strategis hingga stabilitas kawasan.

Pertemuan tête-à-tête menjadi sinyal kuat adanya tingkat kepercayaan yang tinggi antara kedua pemimpin dalam membicarakan kepentingan jangka panjang kedua negara.

Presiden Putin kemudian menggelar jamuan makan siang sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden Prabowo dan delegasi Indonesia.