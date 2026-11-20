Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Xi Jinping di sela-sela KTT APEC di Shenzhen.

Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo mengapresiasi persahabatan dan dukungan yang Tiongkok berikan kepada Indonesia.

"Hubungan kita, menurut kami, terus berkembang dari kekuatan menuju kekuatan. Kita bekerja sama di semua bidang, khususnya ekonomi, tetapi juga di berbagai bidang strategis lainnya. Kita telah mencapai pemahaman yang semakin sejalan," ujar Presiden Prabowo.

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Sementara itu Presiden Xi menegaskan hubungan yang "semakin kokoh" antara kedua negara."Di bawah kepemimpinan kita bersama, rasa saling percaya strategis antara Tiongkok dan Indonesia makin kokoh, sementara kerja sama yang saling menguntungkan telah membuahkan hasil yang melimpah," ujar Presiden Xi.

Pertemuan keduanya menjadi yang keempat kalinya, sekaligus menunjukkan eratnya hubungan ekonomi kedua negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai perdagangan Indonesia-Tiongkok pada 2025 mencapai sekitar US$154,58 miliar, meningkat 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai tersebut terdiri atas ekspor Indonesia ke Tiongkok sebesar US$67,04 miliar dan impor dari Tiongkok sebesar US$87,54 miliar.

Tiongkok juga tetap menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dengan pangsa 23,7 persen dari total ekspor Indonesia dan 36,2 persen dari total impor Indonesia.