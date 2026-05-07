Prabowo Bertolak ke Filipina untuk Hadiri KTT ASEAN

Prabowo Bertolak ke Filipina untuk Hadiri KTT ASEAN
Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menjelang keberangkatan Presiden ke Filipina di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (7/5/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Wapres

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Cebu, Filipina untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung pada 7-8 Mei 2026.

Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.10 WIB.

Keberangkatan Prabowo dilepas langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.

Setibanya di Cebu, Prabowo dijadwalkan menghadiri salah satu agenda KTT ke-48 ASEAN, yakni KTT Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

Agenda itu menjadi forum strategis untuk memperkuat konektivitas dan kerja sama ekonomi subkawasan ASEAN.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo dijadwalkan membahas penguatan kerja sama antarnegara ASEAN, termasuk upaya menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini.

Sejumlah isu yang akan dibahas mencakup perkembangan global yang berdampak pada kawasan, termasuk upaya menjaga ketahanan energi serta memperkuat koordinasi dalam merespons dinamika geopolitik.

Pertemuan para pemimpin ASEAN juga diharapkan memperkuat soliditas kawasan dalam menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi, serta kerja sama strategis di berbagai sektor. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

