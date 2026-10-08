Prabowo Bertolak ke Halmahera Tengah, Luncurkan Hilirisasi Senilai Rp180 Triliun

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada Kamis (8/10/2026) pagi.

Kunjungan kerja itu untuk meluncurkan program hilirisasi di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa agenda tersebut mencakup ekspor perdana baterai kendaraan listrik serta peluncuran 11 proyek industri.

“Pagi-pagi sekali, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Halmahera Tengah, Maluku Utara, untuk meluncurkan program hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp180 triliun,” ujar Teddy dalam keterangannya.

Dia menjelaskan peluncuran itu meliputi pengoperasian komersial 4 proyek industri serta dimulainya pembangunan 7 proyek industri baru.

“Presiden akan meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik, meresmikan pengoperasian komersial 4 proyek industri, serta memulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan IWIP,” kata dia.

Turut mendampingi Prabowo dalam penerbangan menuju Maluku Utara, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.(Dit/JPNN)



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