Prabowo Bertolak ke Inggris dan Swiss, Ini Agendanya
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris dan Swiss pada Minggu (18/1) kemarin, untuk menghadiri sejumlah pertemuan strategis.
Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya penguatan diplomasi Indonesia di tingkat global, dalam kerja sama bilateral maupun forum ekonomi dunia.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Presiden Prabowo bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris dan Swiss untuk menghadiri beberapa pertemuan,” ungkap Teddy dalam keterangan resmi.
Sebelum lepas landas menuju London, Prabowo terlebih dahulu menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad.
“Presiden Prabowo sempat mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad terkait laporan perkembangan informasi terkini untuk selanjutnya terbang menuju London,” jelasnya.
Teddy juga menjelaskan bahwa di London, Inggris, Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.
Pertemuan tersebut akan membahas sejumlah kerja sama strategis antara Indonesia dan Inggris.
