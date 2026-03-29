Prabowo Bertolak ke Jepang, Akan Bertemu Kaisar Naruhito
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Jepang pada Minggu (29/3).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang.
Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 10.35 WIB.
Menurut Teddy, dalam kunjungan resmi tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan sejumlah agenda penting.
“Salah satunya adalah Presiden Prabowo akan melakukan state call kepada Kaisar Jepang Naruhito," ujar Teddy.
Selain itu, Prabowo juga diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang akan berlangsung di Akasaka Palace, Tokyo.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang.
“Ada beberapa kerja sama di bidang investasi, energi, kelautan, dan digital," jelasnya.
