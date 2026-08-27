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Prabowo Bertolak ke Jombang, Buka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama

Prabowo Bertolak ke Jombang, Buka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama
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Presiden Prabowo Subianto saat akan berangkat ke Jombang, Jawa Timur untuk menghadiri sekaligus membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Foto: Dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Prabowo Bertolak ke Jombang, Buka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama

Prabowo bertolak ke Kabupaten Jombang untuk membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama


JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8). Prabowo akan menghadiri sekaligus membuka secara resmi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang.

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“Siang ini, Bapak Presiden bertolak menuju Jawa Timur untuk menghadiri dan membuka secara resmi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

Teddy menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo dalam Muktamar NU merupakan bentuk penghormatan terhadap peran besar Nahdlatul Ulama.

NU selama lebih dari seabad telah menjadi salah satu kekuatan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. NU juga memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan, menjaga persatuan, merawat kehidupan beragama yang damai, serta membangun pendidikan dan kesejahteraan umat.

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“Bapak Presiden menaruh penghormatan yang besar terhadap kontribusi para ulama, kiai, santri, dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama bagi bangsa dan negara,” kata dia.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Jawa Timur, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (dit/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Presiden Prabowo Subianto menghadiri sekaligus membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang.


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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