Prabowo: Biaya Pendidikan SD Hingga Universitas Negeri Harus Gratis!
jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bakal memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Acara Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, pada Jumat (18/9).
Prabowo menyebutkan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri.
Menurut dia, akses pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri harus dapat dijangkau secara luas oleh anak-anak Indonesia.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ucap Prabowo.
Prabowo menuturkan pendidikan gratis bagi semua kalangan adalah aspek penting bagi pemerintah untuk memastikan anak-anak memperoleh akses terhadap pendidikan yang layak.
Dia pun yakin uang negara bisa mewujudkan hal tersebut. “Nanti akan ada yang bertanya, ‘dari mana uangnya?’, uangnya yang dikorupsi, yang dicolong, yang dicuri,” kata dia.
Selain pendidikan gratis, Prabowo menekankan pentingnya percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan.
Presiden Prabowo Subianto menginginkan pendidikan gratis bagi anak Indonesia dari SD hingga perguruan tinggi negeri.
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