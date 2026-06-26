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Prabowo Bicara Demo Bayaran, Golkar: Tanda yang Mendanai Buat Setop Aksi

Prabowo Bicara Demo Bayaran, Golkar: Tanda yang Mendanai Buat Setop Aksi
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Presiden Prabowo di Penas Petani dan Nelayan. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji menilai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal dugaan demonstrasi bayaran pasti didasarkan informasi akurat dari aparat negara.

"Ya, sinyalemen Presiden berdasarkan informasi yang beliau terima. Kan, ada aparat negara yang bisa mendeteksi," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (25/6).

Menurut Sarmuji, pernyataan Prabowo sebagai pesan ke pihak yang menunggangi demonstrasi untuk menghentikan kegiatan. 

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"Jadi yang membayar atau mendanai sebaiknya tidak diteruskan, apalagi jika tujuannya untuk mengganggu stabilitas," ujarnya.

Namun, Sarmuji mengatakan pemerintah tetap menghargai setiap bentuk kritisisme dan kebebasan berpendapat dari masyarakat sebagai bagian dari demokrasi.

"Kami tetap menghargai kritisisme tetapi jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan yang lagi berusaha keras meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

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Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dirinya mengetahui pihak yang membiayai berbagai aksi demonstrasi di Tanah Air belakangan itu. 

Presiden ke-8 RI itu menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII 2026 di Gorontalo, pada Rabu (24/6).

Pemerintah tetap menghargai kritisisme masyarakat sebagai bagian dari demokrasi meski muncul informasi demonstrasi bayaran.

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