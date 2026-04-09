Prabowo Bicara Jika Terjadi Perang Dunia III, Indonesia Aman?

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berbicara jika terjadi Perang Dunia III.

Menurutnya, Indonesia salah satu negara paling aman terhadap segala guncangan, termasuk apabila terjadi Perang Dunia III.

"Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas, lho. Sekarang kalau ke Bali, lihat itu berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ," ujar Prabowo saat memberikan taklimat kepada seluruh menteri, pejabat eselon I kementerian/lembaga hingga para direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Baca Juga: Prabowo Turunkan Biaya Haji 2026 Rp 2 Juta Meski Harga Avtur Naik

Menurut Prabowo, Indonesia sangat aman dari perang tercermin dari banyaknya penduduk Rusia dan Ukraina yang memilih tinggal di Bali ketika terjadi perang di negara mereka.

Bahkan, dia menilai untuk melindungi para warga negara asing yang terjebak perang, Indonesia berencana membangun pusat Keuangan Khusus.

Tujuannya, untuk menjadi wadah bagi para pelancong menanamkan investasinya dengan insentif pajak yang menarik hingga regulasi yang lebih ringan.

Baca Juga: Isu Reshuffle Menteri Prabowo Menemukan Momentum di Tengah Krisis Energi

Presiden menyebutkan bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan untuk membangun pusat Keuangan khusus itu di Bali. Hal ini menjadi pertimbangan sejak pembahasan dilakukan beberapa tahun lalu.

Diharapkan dengan adanya kawasan itu, nantinya investasi masuk dari negara yang saat ini dalam kondisi peperangan. Misalnya dari kawasan Timur Tengah, bisa beralih ke Indonesia. Sebab, Indonesia aman dari perang.