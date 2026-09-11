Prabowo Bisa Diadang 4 Poros di Pilpres 2029, Ada Solo hingga Cikeas

jpnn.com, JAKARTA - Konstelasi politik menuju Pilpres 2029 diprediksi mulai memperlihatkan sejumlah poros kekuatan yang berpotensi menantang poros Hambalang atau kubu Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza menyebut beberapa nama yang berpeluang menjadi poros alternatif.

Di antaranya poros Solo yang dikaitkan dengan jaringan Jokowi-Gibran dan PSI, poros Cikeas yang berpotensi mengusung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta poros Teuku Umar yang merepresentasikan PDIP.

Selain itu, Efriza melihat peluang munculnya kembali poros Gondangdia yang identik dengan Anies Baswedan.

"Memungkinkan ada banyak partai politik mencoba membangun poros menjelang Pilpres 2029," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (11/9).

Menurut dia, peluang munculnya poros alternatif juga terbuka bagi partai-partai yang tidak lolos ke parlemen.

Namun, Efriza mengingatkan seluruh konfigurasi tersebut masih sangat cair.

Dia menilai peta koalisi baru akan lebih jelas ketika memasuki sekitar dua tahun sebelum pelaksanaan Pilpres 2029.