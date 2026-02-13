Prabowo Bisa Ditinggal 3 Partai Andai Pilih Bersama Gibran di 2029

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengungkap alasan Demokrat, PKS, dan Golkar tak buru-buru menyatakan dukungan bagi Prabowo Subianto menjabat dua periode.

Menurut Dedi, ketiga partai itu masih melihat nama pendamping Prabowo pada Pilpres 2029 sebelum menyatakan dukungan.

Terutama, katanya, ketiga partai melihat kemungkinan Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2029.

"Sepertinya, Demokrat, PKS dan Golkar masih melihat apakah masih ada kecenderungan Prabowo bersama Gibran atau tidak," ujar Dedi melalui layanan pesan, Jumat (13/2).

Dia melanjutkan Demokrat, PKS, dan Golkar bisa saja tak bersama Prabowo apabila eks Danjen Kopassus itu bersama Gibran pada Pilpres 2029.

"Jika Gibran masih bersama Prabowo, ada peluang parpol-parpol tersebut memiliki pilihan lain," ungkapnya.

Namun, Dedi menganggap peluang Gibran kembali bersama Prabowo pada Pilpres 2029 tetap terbuka lebar.

Sebab, ujarnya, Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) akan terjun mengurusi kontestasi 2029 agar sang putra, yakni Gibran bisa mendampingi Prabowo.