Prabowo Buka Istana untuk Kunjungan Anak Sekolah
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membuka Istana Kepresidenan untuk kunjungan anak-anak sekolah.
Program “Istana untuk Anak Sekolah” itu dimulai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (7/4).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam penguatan kualitas sumber daya manusia.
“Hari ini kita buka Istana untuk anak-anak sekolah untuk generasi penerus bangsa,” ujar Teddy.
Dalam kegiatan “Istana untuk Siswa Sekolah”, para pelajar diajak mengikuti diskusi dan tanya jawab, serta berkeliling istana untuk mengenal sejarah bangsa dan sistem pemerintahan.
Para siswa juga diperkenalkan pada berbagai ruang penting di istana, termasuk tempat di mana keputusan strategis negara diambil.
“Kita ajak mereka untuk melihat istana, kita ajak mereka untuk melihat tempat-tempat di mana keputusan besar bangsa ini pernah diambil. Untuk apa? Untuk memberi mereka keinginan untuk bercita-cita setinggi mungkin untuk bangsa ini,” kata dia.
Teddy menegaskan bahwa program ini tidak hanya dilaksanakan di Istana Merdeka dan Istana Negara, tetapi juga akan diperluas ke seluruh Istana Kepresidenan di berbagai daerah di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto membuka Istana Kepresidenan untuk kunjungan anak-anak sekolah.
