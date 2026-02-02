menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Prabowo Buka Rakornas, Ingin Pemerintah Pusat & Daerah Lakukan Hal Ini

Prabowo Buka Rakornas, Ingin Pemerintah Pusat & Daerah Lakukan Hal Ini

Prabowo Buka Rakornas, Ingin Pemerintah Pusat & Daerah Lakukan Hal Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Senin (2/2).

Kehadiran Presiden pada rakornas itu sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kesinambungan arah pembangunan nasional.

Prabowo merasa terhormat dan bangga bisa hadir dalam acara rakornas dan bertemu dengan jajaran pemerintahan di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Dia juga mengapresiasi atas penyelenggaraan rakornas yang diikuti dengan penuh semangat oleh para peserta.

“Hati saya bergetar melihat, mendengar, dan merasakan semangat saudara-saudara sekalian,” ucap Prabowo.

“Kalau semangat saudara sungguh-sungguh berasal dari kalbu saudara-saudara sekalian yang paling dalam, masa depan bangsa kita, saya yakin aman dan saya yakin kita akan berhasil,” lanjutnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyelenggaraan rakornas tersebut merupakan tindaklanjut atas arahan Presiden kepada Mendagri.

Tahun 2026 menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan tahun pertama pelaksanaan telah banyak keberhasilan yang dicapai.

Kehadiran Presiden pada rakornas itu sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI