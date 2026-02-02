Prabowo Buka Rakornas, Ingin Pemerintah Pusat & Daerah Lakukan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Senin (2/2).

Kehadiran Presiden pada rakornas itu sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kesinambungan arah pembangunan nasional.

Prabowo merasa terhormat dan bangga bisa hadir dalam acara rakornas dan bertemu dengan jajaran pemerintahan di seluruh Indonesia.

Dia juga mengapresiasi atas penyelenggaraan rakornas yang diikuti dengan penuh semangat oleh para peserta.

“Hati saya bergetar melihat, mendengar, dan merasakan semangat saudara-saudara sekalian,” ucap Prabowo.

“Kalau semangat saudara sungguh-sungguh berasal dari kalbu saudara-saudara sekalian yang paling dalam, masa depan bangsa kita, saya yakin aman dan saya yakin kita akan berhasil,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyelenggaraan rakornas tersebut merupakan tindaklanjut atas arahan Presiden kepada Mendagri.

Tahun 2026 menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan tahun pertama pelaksanaan telah banyak keberhasilan yang dicapai.