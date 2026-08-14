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Prabowo: BUMN Kadang Bekerja Seenaknya, Tidak Bertanggung Jawab

Prabowo: BUMN Kadang Bekerja Seenaknya, Tidak Bertanggung Jawab
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Presiden RI Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyindir bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap bekerja seenaknya dan tidak bertanggung jawab.

Hal itu dia katakan saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan DPR/MPR/DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8).

“BUMN-BUMN ini kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

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“Pemerintah tidak dianggap, saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” lanjutnya.

Dia pun mengusulkan agar membentuk pengadilan Ad hoc khusus untuk mengusut para direksi atau pimpinan BUMN selama 30 tahun.

“Saudara-saudara terlalu banyak BUMN yang tidak produktif rugi terus, laporannya untung, ngarang saja itu untungnya,” kata dia.

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Bahkan, menurut Prabowo, ada masalah yang ditimbulkan oleh BUMN padahal bekerja sama dengan perusahaan asing.

“Kita harus menghilangkan permainan-permainan ini, tapi saya dengan bangga hari ini melaporkan kepada majelis yang terhormat,” tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto menyindir bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap bekerja seenaknya dan tidak bertanggung jawab.

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