Prabowo Butuh Wapres yang Paham Jakarta hingga Papua
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Arah Institute Sunardi Panjaitan menilai Presiden Prabowo Subianto butuh pendamping (wakil presiden, red) yang menjadi representasi resmi daerah.
Menurutnya, DPD RI adalah satu-satunya lembaga negara yang secara konstitusional mewakili suara daerah dari 38 provinsi. Karena itu, sangat logis jika Wapres pengganti Gibran berasal dari DPD.
"Patut untuk Bapak Prabowo mempertimbangkan Wapres pengganti Gibran ini dari representasi resmi daerah yang ada dalam lembaga negara, yaitu DPD RI," ujar Sunardi Panjaitan dalam keterangannya, Senin (16/11).
Sunardi menilai selama ini suara daerah sering tidak terdengar di pusat kekuasaan. Banyak program pusat yang bagus di atas kertas, tetapi mandek di daerah karena tidak ada jembatan yang kuat antara Istana dan daerah.
DPD RI, kata dia adalah jembatan itu. Ada empat sosok putra daerah terbaik yang kini duduk sebagai pimpinan DPD RI.
"Keempat representasi resmi daerah tersebut patut dipertimbangkan oleh Bapak Prabowo untuk menjadi wakil presidennya, guna menjembatani kepentingan daerah dalam pemerintahan Prabowo ke depan," tegas Sunardi.
Ada empat pimpinan DPD RI periode ini yang dinilai layak masuk bursa Wapres. Ada Sultan Bachtiar Najamudin sebagai ketua DPD RI. Kemudian Lalu Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas yang masing sebagai wakil ketua DPD RI.
Keempatnya, kata Sunardi, bukan figur partisan yang terikat pada satu partai. Mereka adalah representasi daerah yang diterima semua partai, semua kelompok, dan semua provinsi.
Pengamat Politik Arah Institute Sunardi Panjaitan menilai Presiden Prabowo Subianto butuh wapres yang paham Jakarta hingga Papua, menjembatani pusat dan daerah
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