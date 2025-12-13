Prabowo Cek Tumpukan Kayu yang Terbawa Banjir di Aceh Tamiang, Ingatkan Jaga Lingkungan

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto meninjau tumpukan kayu yang terbawa banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (12/12).

Dalam video resmi Biro Pers, Prabowo didampingi Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi, saat berjalan ke jembatan dan mengecek tumpukan kayu itu.

Prabowo sempat berhenti sejenak untuk melihat dengan serius hamparan tumpukan kayu tersebut.

Keduanya berbincang dan beberapa kali Prabowo meminta penjelasan mengenai apa yang dia lihat.

Momen itu terjadi saat Prabowo meninjau penanganan bencana di Aceh Tamiang.

Sebelum ke sana, Prabowo sempat berbincang dengan warga di posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang.

Salah satu topik dalam perbincangan itu adalah Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.

Dia menyoroti praktik penebangan pohon yang tidak terkendali sebagai salah satu faktor yang harus diawasi lebih ketat oleh pemerintah daerah.