Prabowo Cetak Tradisi Bicara KEM dan PPKF, Legislator Singgung Kepastian Pasar Modal

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra Kamrussamad menyebut langkah Prabowo yang berstatus Presiden RI berbicara KEM dan PPKF di DPR menjadi tradisi baru pemerintah.

"Ini menunjukkan ada optimisme dan semangat yang sangat kuat yang disampaikan oleh pemerintah terhadap capaian atau target yang ingin diwujudkan pada 2027," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Kamrussamad melanjutkan kehadiran Prabowo menyampaikan KEM dan PPKF di DPR bisa memberikan kepastian bagi pasar modal.

Terutama, kata dia, untuk menunjukkan ke pelaku pasar bahwa kebijakan pemerintah sesuai jalur saat berinvestasi di sektor manufaktur dan riil.

"Kehadiran Presiden bisa memberikan kepastian kepada market, bahwa kebijakan pemerintah on the right track," ungkapnya.

Toh, dia mengatakan KEM dan PPKF penting dibahas karena memuat nilai tukar rupiah hingga capaian produksi minyak pada APBN 2027.

"Penting sekali KEM dan PPKF ini karena di dalamnya memuat tentang target pertumbuhan ekonomi 2027," ujar dia.