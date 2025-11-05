menu
Prabowo Cicil Utang Whoosh dari Uang Para Koruptor
Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya bakal membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Prabowo mengatakan pemerintahan akan mencicil pembayarannya.

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar (utang Whoosh) mungkin Rp 1,2 triliun per tahun," ucap Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

Hal itu diutarakan Prabowo setelah utang KCJB Whoosh menjadi sorotan luas beberapa waktu belakang ini.

Presiden Kedelapan RI itu mengeklaim Whoosh memiliki sejumlah manfaat yang berdampak positif kepada masyarakat.

Sejumlah manfaat Whoosh, antara lain mengurangi tingkat kepadatan di jalan hingga mengurangi tingkat polusi.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki cukup anggaran untuk membayar utang Whoosh.

Salah satu anggaran untuk mencicil utang proyek tinggalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ialah dari uang para koruptor yang disita negara.

