Prabowo Cicil Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun Per Tahun
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bakal membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh Rp 1,2 triliun per tahun.
Hal itu diutarakan Prabowo seusai utang KCJB Whoosh disorot beberapa waktu belakang.
"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar (utang Whoosh) mungkin Rp 1,2 triliun per tahun," ucap Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).
Prabowo memerinci bahwa Whoosh memiliki sejumlah manfaat yang berdampak positif kepada masyarakat.
Sejumlah manfaat Whoosh, yakni mengurangi tingkat kepadatan di jalan hingga mengurangi tingkat polusi.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki cukup anggaran untuk membayarkan utang Whoosh. Salah satunya adalah dari uang korupsi yang disita negara.
"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi, (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan,” kata dia.
Dia pun mengimbau para pejabat untuk tidak korupsi agar uang tersebut tidak disita negara.
