Prabowo dan Gibran Tak Duduk Berdampingan saat SKP, Istana Bantah Isu Keretakan Kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk berdampingan pada saat Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Senin (20/7).

Perubahan tata letak ruang sidang tersebut sempat memicu perhatian publik setelah Wapres Gibran terlihat duduk terpisah di sisi kanan depan, sejajar dengan barisan menteri.

Prasetyo Hadi menegaskan pemisahan posisi kursi ini sama sekali tidak merepresentasikan masalah relasi politik di level kepemimpinan nasional.

"Karena beliau (Presiden Prabowo) ingin menjelaskan banyak sekali program, maka kalau saudara-saudara perhatikan, banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data. Karena itu, kemarin beliau menggunakan alat bantu berupa teleprompter. Itulah yang kemudian menjawab pertanyaan mengenai lay out," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Kalau saudara-saudara perhatikan, Bapak Presiden berada di tengah-tengah. Kalau yang dipertanyakan adalah posisi Bapak Wakil Presiden, menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata," imbuhnya.

Menurut dia, tidak ada hal lain yang perlu dikhawatirkan terkait pengaturan posisi tempat duduk tersebut, termasuk anggapan mengenai hubungan Presiden dan Wakil Presiden ataupun soal kesetaraan posisi keduanya.

"Tidak ada. Sama sekali tidak ada (Posisi Presiden dan Wapres tidak setara). Kami pada posisi sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden, menjadi garis dari program kerja dan prioritas nasional, semata-mata untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara," tegas Prasetyo.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa SKP yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7) merupakan sidang rutin pertengahan tahun atau setelah berakhirnya semester pertama. Adapun sidang kabinet paripurna sebelumnya dilaksanakan pada 13 Maret 2026, atau sekitar empat bulan lalu.