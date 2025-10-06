Prabowo dan Jokowi Bertemu, Waketum PSI: Kata Anak Sekarang Disebut Bestie

menu
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman. Foto: Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menyebut pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kedua tokoh memang tak punya masalah.

"Pertemuan kedua tokoh tersebut menghangatkan hati. Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua pemimpin yang, kata anak sekarang, bestie," kata dia kepada awak media, Senin (6/10).

Diketahui, Jokowi bertemu Prabowo di kediaman Kepala Negara, Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu kemarin.

Jokowi bertemu Prabowo secara empat mata dan dilaksanakan hampir dua jam dari pukul 13.00 WIB sampai 15.00 WIB.

Andy menyebutkan kedua tokoh sebenarnya rutin bertemu untuk membahas persoalan bangsa ke depan.

"Mereka rutin membicarakan nasib bangsa. Pikiran dan hati mereka selalu untuk rakyat," lanjutnya. 

Andy mengatakan PSI selalu berdoa agar Jokowi dan Prabowo selalu diberi kesehatan yang prima untuk terus mengurus bangsa.

"Kami juga berdoa agar pihak-pihak tertentu yang ingin menjauhkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk berhenti dan insyaf. Keinginan buruk itu mustahil tercapai," pungkas Andy. (ast/jpnn)


Waketum DPP PSI Andy Budiman menyebut pertemuan Prabowo dan Jokowi sebenarnya rutin untuk membahas kondisi persoalan bangsa.


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan

