Prabowo dan Jonan Bertemu Dua Jam, Bahas Utang Whoosh?
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Senin (3/11).
Pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, itu berlangsung selama dua jam.
Jonan mengungkapkan pertemuannya berupa diskusi dan tukar pikiran mengenai sejumlah program pemerintahan yang dijalankan Presiden Prabowo.
Dia mengatakan Prabowo sama sekali tidak membahas proyek kereta cepat.
“Saya enggak tahu ya, soal Whoosh, sih, beliau enggak tanya ke saya pandangannya apa, enggak,” kata Jonan saat ditanya topik pembahasan terkait kereta cepat atau Whoosh kepada wartawan.
Dia mengatakan bahwa dirinya juga tidak diminta memberikan masukan apa pun terkait wacana perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya.
“Enggak ada, saya sudah pensiun, saya enggak akan menyampaikan pendapatlah,” ujarnya.
Meski enggan mengomentari isu-isu strategis, seperti tenor utang proyek kereta cepat atau pengelolaannya, Jonan tetap memberikan apresiasi terhadap inovasi di sektor transportasi.
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Senin (3/11).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Masa Iya Prabowo Benar-Benar Mau Menerima Projo & Budi Arie? Ah, Genit
- Kejagung Serahkan Rp.13,25 Triliun, Pakar: Implementasi Pernyataan Prabowo
- Disambut Meriah, Pesawat Angkut Terbesar TNI AU A400M Tiba di Lanud Halim Perdanakusuma
- Pesawat Terbesar TNI Tiba di Halim, Bisa Angkut Truk Berkapasitas 80 Ton dan Ekskavator
- Langkah Projo Dukung Prabowo Dinilai Sah dan Terhormat dalam Politik Kebangsaan
- Saat Era Jokowi, PKS Rupanya Pernah Usul Pembentukan Pansus Whoosh