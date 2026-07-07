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Prabowo dan Modi Sepakat Percepat Kesepakatan Perdagangan Indonesia-India

Prabowo dan Modi Sepakat Percepat Kesepakatan Perdagangan Indonesia-India
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Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/7). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia–India Trade Agreement serta meningkatkan perdagangan bilateral kedua negara.

Komitmen tersebut disampaikan Prabowo seusai pertemuan bilateral dengan PM Modi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/7).

Menurut dia, kedua negara memandang kerja sama ekonomi sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral.

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“Kami berkomitmen meningkatkan perdagangan bilateral secara signifikan melalui percepatan pembahasan Indonesia–India Trade Agreement dan peninjauan peningkatan (upgrading) ASEAN–India Trade in Goods Agreement,” ujar Prabowo.

Selain perdagangan, Indonesia dan India juga bersepakat memperkuat kerja sama sektor keuangan melalui pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR.

“Guna memperkuat kerja sama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR (cross-border QR payment) antara Indonesia dan India,” kata dia.

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“Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan,” lanjutnya.

Prabowo menuturkan di tengah situasi global saat ini, kedua negara juga mendorong penguatan kerja sama di sektor energi termasuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir.

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia–India Trade Agreement

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